Cyclisme - Tour de France : Battre Pogacar ? L’équipe de Vingegaard affiche sa confiance

Alors que Jonas Vingegaard a connu une sérieuse désillusion lors du Critérium du Dauphiné, outrageusement dominé par Pogacar dans les étapes de montagne, le Danois et son équipe Visma-Lease A Bike continuent d’afficher une grande confiance à moins de dix jours du départ du Tour de France.

Pourtant, alors qu’il ne restait que trois semaines avant le départ du Tour de France, Jonas Vingegaard continuait d’y croire, à l’image de ses déclarations après l’arrivée de la dernière étape : « Pogacar ? Nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes. Nous nous concentrons sur nous pour être aussi bons que possible sur le Tour et nous le faisons à chaque fois, peu importe ce qui se passe. Je dois un peu tout travailler, sur l'accélération, dans les montées plus longues également. J'espère donc pouvoir faire un pas en avant dans les 3 prochaines semaines jusqu'au début du Tour et ensuite nous verrons quand nous commencerons ».

« Nous pensons pouvoir obtenir le meilleur résultat »

Depuis, la formation Visma-Lease A Bike n’a pas varié, affichant toujours une certaine confiance dans sa capacité, ainsi que celle de son leader, à être au niveau de Pogacar sur les routes du Tour de France. Ainsi, lors de l’annonce des huit coureurs sélectionnés pour le Tour, un effectif impressionnant avec notamment Matteo Jorgenson, Simon Yates, Sepp Kuss, Tiejs Benoot et Wout Van Aert autour de Vingegaard, Grischa Niermann, le directeur sportif principale de l’équipe hollandaise, a déclaré : « Avec ces huit coureurs très forts, nous croyons en notre plan pour le Tour de France. Dès le premier jour, nous devrons être présents en équipe pour guider Jonas de manière optimale au classement. De plus, plusieurs coureurs auront l'occasion de viser la victoire d'étape. Nous sommes très concentrés sur nous-mêmes et sur notre plan. Nous avons réalisé une préparation optimale et pensons pouvoir obtenir le meilleur résultat possible ».