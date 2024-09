Cyclisme - Mondiaux : «C’est suicidaire», Pogacar le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Tadej Pogacar est un peu plus entré dans l’histoire du cyclisme en remportant les championnats du monde. Le Slovène a gagné avec la manière, en s’échappant à 100km de l’arrivée. Le coureur de 26 ans a complètement bluffé Remco Evenepoel, qui a affirmé que la tactique de ce dernier était «suicidaire».

Formidable Tadej Pogacar. Déjà auteur d’une saison 2024 sensationnelle avec un doublé Giro - Tour de France qui n’avait plus été réalisé depuis un certain Marco Pantani, le Slovène est un peu plus entré dans l’histoire ce dimanche. En effet, Pogacar a remporté les championnats du monde à Zurich, et ce avec la manière.

Ayant franchi la ligne avec 34 secondes d’avance sur Ben O’Connor, Tadej Pogacar s’est extrait du peloton à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Une stratégie que le principal intéressé a qualifié de potentiellement « stupide ». Mais pour Remco Evenepoel, cette dernière était tout simplement « suicidaire ». « Normalement c'est suicidaire de partir de si loin. Bien sûr que j'étais surpris de le voir partir aussi tôt. Il restait 100 bornes. Normalement c'est suicidaire de partir de si loin et à un moment ça en avait l'air car on s'est rapprochés dans le final », a lâché le Belge dans des propos relayés par RMC Sport.

« A un moment la course a explosé et on a fait les 100 derniers kilomètres à fond. Je ne pouvais pas espérer plus. Les gars qui étaient dans mon groupe, je ne pouvais pas les battre au sprint », poursuit Remco Evenepoel. Je ne pensais pas qu'il allait le faire mais il nous a prouvé le contraire. Quand il est parti, j'ai pensé: il est fou », conclut le prodige de 24 ans, complètement bluffé par le dernier vainqueur du Tour de France et du Giro.