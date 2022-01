Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Thibaut Pinot… sur le PSG !

Publié le 4 janvier 2022 à 21h35 par T.M.

Grand fan du PSG, Thibaut Pinot a fait part de son admiration pour le club de la capitale et de sa volonté de chanter pour supporter l’équipe au Parc des Princes.

A 31 ans, Thibaut Pinot nourrit encore quelques ambitions dans le cyclisme. Ces dernières années, le coureur de la Groupama-FDJ a toutefois connu de gros pépins avec son physique, au point de nuire à ses projets, notamment sur le Tour de France. Pas épargné par son corps, Pinot pourrait donc ne pas s’éterniser dans le peloton. Quid alors de son après carrière ? Pour Ouest France , Pinot en a dit plus sur son avenir, évoquant notamment sa passion pour le PSG.

« Je me sens si bien dans cette tribune »