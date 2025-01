Cyclisme : Alaphilippe déjà adoré par ses nouveaux coéquipiers !

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe n’a pas tardé à trouver ses repères au sein de sa nouvelle équipe Tudor Cycling, et sa personnalité tournée vers le collectif a vite convaincu ses coéquipiers. Sur le sujet, les mots de l’autre leader de la formation suisse, Marc Hirschi, sont particulièrement forts. Et au final loin d’être anodins.

Alors qu’il a rejoint officiellement sa nouvelle équipe Tudor Cycling le 1er janvier, Julian Alaphilippe a rapidement trouvé ses marques au sein du collectif de la formation suisse. Son caractère tourné vers l’autre et sa simplicité n’ont pas tardé à attirer la sympathie et le respect dans le groupe.

« Il est exactement comme je m’y attendais »

Dans les colonnes de L’Equipe, Mathys Rondel, un des jeunes coureurs de Tudor, a ainsi souligné le comportement humble du double champion du monde, très loin de chercher à en imposer aux espoirs de l’équipe pour marquer son territoire : « Quand tu vois les liserés sur les bras, c’est énorme, comme son palmarès. Mais c’est un mec normal, qui discute normalement. Pourtant, c’est Julian Alaphilippe lui quoi ! ». Marc Hirschi, l’autre leader de l’équipe suisse, celui avec lequel il partagera le leadership sur les grandes courses, a lui aussi été marqué par la personnalité généreuse du coureur français, loin de se placer dans une position de rivalité pour le rôle de leader.

« Julian est très bon pour rendre tout le monde heureux »

Hirschi a ainsi commenté dans L’Equipe : « Je n’ai pas été surpris par l’énergie de Julian. Je le connaissais pour l’avoir côtoyé sur les courses, mais aussi sur ce que je voyais de lui dans les médias. Il est exactement comme je m’y attendais. C’est une personne positive, qui rigole et aime le vélo. Il est très bon pour mettre l’ambiance dans une équipe, pour rendre tout le monde heureux ». Les mots du champion suisse sont particulièrement forts et soulignent l’esprit collectif du coureur tricolore. Au-delà des résultats bruts qu’il apportera à l’équipe Tudor, l’importance d’Alaphilippe dans l’esprit de groupe et la performance collective n’a pas tardé à sauter aux yeux de ses partenaires. Et le fait que Marc Hirschi, avec qui la relation aurait pu être plus délicate du fait de leur situation de leadership partagé, le souligne avec force en montre déjà les bienfaits.