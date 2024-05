Une star de l’UFC désigne le Michael Jordan du MMA

Florian Barré

Dans chaque sport, chaque discipline, il y a un athlète qui sort du lot pour l’éternité. Lionel Messi au foot, Usain Bolt en athlétisme, Michael Phelps en natation, Tiger Woods au golf, Novak Djokovic au tennis et… Michael Jordan au basket. Bien que chaque observateur puisse avoir un avis divergent sur le sujet, ce sont bien les noms qui reviennent le plus régulièrement. En revanche, au MMA, la discussion est plus ouverte. Conor McGregor ? Khabib Nurmagomedov ? Jon Jones ? Georges Saint-Pierre ? Qui est le plus grand de tous ? Belal Muhammad à la réponse.

Alors qu’il se prépare à affronter Leon Edwards pour la deuxième fois de sa carrière, après un no-contest en raison d’un doigt dans l’oeil en 2021, Belal Muhammad va surtout effectuer sa première tentative tout en haut de l’échelle. En effet, face au Jamaïcain, Remember the Name va combattre pour la ceinture des poids welterweights après dix duels sans défaite dans la cage. Et pour se préparer au mieux, le Palestinien d’origine fait appel à une légende de l’UFC lors de sparring.

« Le Jordan du MMA »

Souvent accompagné de Khabib Nurmagomedov à l'entraînement, Muhammad lui a d’ailleurs rendu un bel hommage via MMA Junkie , le comparant à une autre légende du sport : « J’ai toujours dit qu’un jour d’entraînement avec Khabib vaut 100 jours d’entraînement avec n’importe qui d’autre. La connaissance, l’énergie que tu obtiens, c’est inestimable. Je m’entraîne avec le Michael Jordan du MMA. » a-t-il déclaré. Belal possède par ailleurs un lien tout particulier avec The Eagle si l’on en croit une autre sortie récente :

« Il ne demande rien d’autre en retour »