Deux ans après son titre NBA, il annonce sa retraite prématurée

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À seulement 30 ans et moins de deux ans après avoir remporté un titre NBA avec les Golden State Warriors, Otto Porter Jr a annoncé sa retraite ce mardi. « Mon corps ne me permet plus de jouer au niveau que j’attends de moi-même », a expliqué l’athlète, qui est accablé par les blessures depuis 2022.

Champion avec les Golden State Warriors en 2022, Otto Porter Jr a décidé de prendre sa retraite après 11 saisons dans en NBA. Ses blessures l’ont poussé vers la sortie à seulement 30 ans.

Après avoir été libéré par le Jazz, il annonce sa retraite

La décision du Utah Jazz, qui a annoncé ce lundi libérer Otto Porter Jr de son contrat, avait surpris de nombreux observateurs. Ni la décision ni le moment choisi ne semblaient avoir de sens. La franchise a clarifié la situation quelques heures plus tard en annonçant la retraite du joueur qui, à 30 ans et après 11 saisons, a décidé de quitter définitivement la NBA.

NBA : Victor Wembanyama se fait dunker dessus, et réagit brillamment https://t.co/bOS4I8s2Qk pic.twitter.com/aDLHf5h7Sv — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Otto Porter Jr : « Mon corps ne me permet plus de jouer au niveau »

« Au cours des 11 dernières années, j’ai eu la chance de vivre le rêve de ma vie : jouer en NBA » , a expliqué Porter Jr dans son communiqué. « Ce rêve a été couronné par la victoire d’un titre NBA ! Malheureusement, mon corps ne me permet plus de jouer au niveau que j’attends de moi-même, et j’ai donc décidé de prendre ma retraite. »

Une descente aux enfers après son titre en 2022

S’il n’a jamais réalisé le potentiel qu’on lui prêtait à son arrivée dans la ligue, Otto Porter Jr a vécu le point culminant de sa carrière en 2022 en remportant un titre NBA avec les Golden State Warriors de Stephen Curry. Il a joué un rôle crucial dans cet accomplissement, avec une moyenne de 19,5 minutes sur la campagne de playoffs, pour 5,4 points et 3,4 rebonds par match.



Depuis, il a cependant été accablé par des blessures et n’a joué que 23 matches depuis son sacre. Cette saison, il n’a pu jouer que 15 matches avec les Toronto Raptors avant d’être transféré à Utah, puis libéré. En deux ans, il est passé du sommet de sa carrière à une retraite prématurée.