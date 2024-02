NBA : Une star des Clippers reçoit la plus grosse amende de la saison pour un joueur

Florian Barré

L’intérieur des Los Angeles Clippers, PJ Tucker, a été condamné à une amende de 75 000 $ pour avoir ouvertement demandé à être échangé, a annoncé jeudi la NBA. Le communiqué de la ligue citait comme motif de sanction « des commentaires rapportés au cours de la semaine du 5 février exprimant le désir d'être échangé à une autre équipe ».

Une sortie qui coûte cher

Tucker, 38 ans, a été acquis par les Clippers dans le cadre de l'échange de James Harden à Halloween. Il est apparu dans 12 matchs pour Los Angeles, puis a été retiré de la rotation. Ainsi, n’ayant pas joué depuis le 27 novembre, l’intérieur cherche logiquement à être échangé. « Je veux être quelque part où on a besoin de moi, où je veux et où je peux tout faire », a-t-il déclaré à Marc Spears le 8 février dernier, quelques heures avant la trade deadline. « Je ne sais pas ce qui va se passer mais je croise les doigts et j'espère aller ailleurs si je me fais racheter et choisir où je vais ou où je peux jouer. »

