NBA : Une légende des Lakers tombe sur LeBron James

Florian Barré

LeBron James monte en puissance peu à peu avant le début de la saison régulière. Le vétéran, qui entame sa vingt-et-unième année en NBA, a disputé vendredi son deuxième match de présaison contre les Golden State Warriors, et parce que le match n’était pas important, la star des Los Angeles Lakers s'est absentée en seconde période et a adopté un comportement que l'on ne voit presque jamais. Ce qui a fortement déplu à Michael Cooper.

Alors que LeBron James savait qu'il ne reviendrait pas sur le parquet vendredi soir contre les Warriors, il a enlevé son maillot à la mi-temps et est revenu sur le banc en tant que spectateur pour la seconde période. C'est un tarif de présaison assez standard, surtout lorsqu’on veut éviter de surcharger son corps à bientôt 39 ans. Mais ce qui est un peu plus inhabituel, c'est le fait que James ait été surpris en train de manger son dîner sur le banc alors qu'il regardait ses coéquipiers perdre, 129-125.

« Je n’ai pas aimé ça »

De ce fait, une légende des Lakers a contesté le timing du quadruple MVP : « Je n'ai pas aimé ça. », a déclaré Michael Cooper, quintuple champion NBA avec les Lakers, dans le dernier épisode de son podcast Showtime with Coop . « Encore une fois, c'est LeBron James, mais quand même, tu dois avoir du respect pour le jeu, mec. Il est là-bas – ça ne me dérange pas que le gars mange, mais va manger dans les vestiaires, et puis quand tu sors, vous sortez et faites partie de l'équipe, pas seulement assis au bout du banc en train de manger. »

