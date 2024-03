NBA : Shai Gilgeous-Alexander peut-il vraiment être MVP ?

Florian Barré

Ce que fait Shai Gilgeous-Alexander en NBA cette saison ne peut être ignoré. En 2022-23, le Canadien a terminé cinquième dans la course au titre de meilleur joueur de la ligue, malgré le fait que le Thunder d'Oklahoma City se soit classé 10e à l’Ouest. Cette saison, OKC domine sa conférence (47-20) tandis que « SGA » semble pratiquer le meilleur basket de sa carrière. Ainsi, peut-il prendre le trophée MVP dès le mois de mai prochain ?

Produit du Kentucky, Shai Gilgeous-Alexander affiche une moyenne de 30.9 points, 5.7 rebonds, 6.3 passes décisives et 2.0 interceptions par match en 66 parties disputées. Il l'a fait tout en menant le Thunder à une fiche actuelle de 47-20, ce qui les place au sommet de la Conférence Ouest alors qu’il ne reste plus que 15 matchs à jouer en saison régulière. C’est donc la raison pour laquelle, selon NBA Award Tracker , le meneur de 25 ans est devenu le favori MVP 2023-24.

PSG - Mbappé : Wembanyama réagit au feuilleton ! https://t.co/ZHOXaFi8av pic.twitter.com/0chhq110fo — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Nikola Jokic, principale menace

Juste derrière Gilgeous-Alexander se trouve Nikola Jokic des Denver Nuggets. Bien sûr, Jokic a remporté le prix à deux reprises et est champion de la NBA et MVP de la finale en titre. Le Serbe a des arguments à faire valoir de son côté. Les Nuggets, deuxièmes à l’Ouest, sont à un demi-match du Thunder au classement et Jokic affiche une moyenne de 25.9 points, 12.2 rebonds et 9.1 passes décisives par match – un quasi triple-double à ajouter à son dossier.

Luka Doncic souffre de la place de sa franchise au classement