NBA : Les Sixers en pourparlers avec deux franchises pour James Harden

Florian Barré

Le début de la saison NBA 2024 est désormais dans un peu moins de sept semaines. Pour une grande partie de la ligue, il s'agit d'un chiffre associé à l'optimisme d'une nouvelle année. Pour les 76ers, cela rappelle plus particulièrement à quelle vitesse ils vont devoir se débarrasser de James Harden, qui veut à tout prix quitter la Pennsylvanie. Un insider a d’ailleurs récemment révélé les noms des deux franchises qui ont discuté avec les dirigeants de Philadelphie.

En NBA, deux mois après l’ouverture de la free agency , on reste toujours dans le flou le plus complet à propos de James Harden. Philadelphie a longtemps semblé ne rien faire pour se séparer de lui, au grand dam du joueur. Pourtant, il va falloir trouver une solution puisque les relations entre Harden et les 76ers se sont progressivement détériorées, aboutissant au fait qu’Harden a qualifié le président de Philadelphie, Daryl Morey, de « menteur » lors d'un voyage en Chine en août.

Les Clippers ou les Knicks pour Harden ?

Mercredi matin, Ramona Shelburne d' ESPN a rapporté qu'à la suite de la dénonciation de Morey par Harden, l'exécutif avait intensifié ses efforts pour l'échanger. Ces efforts se sont concentrés sur deux équipes : les Clippers et les Knicks. « (Après l'explosion en Chine), Morey a laissé Harden tranquille, a écrit Shelburne. Il a dit qu'il ferait un effort de bonne foi pour échanger Harden et a eu des conversations initiales, ont indiqué des sources de la ligue, avec l'équipe préférée de Harden, les Clippers, ainsi qu'avec les Knicks de New York. »

Les discussions commencent