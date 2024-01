NBA : « Défenseur de l’année, sans aucun doute », Rudy Gobert fait taire Russell Westbrook

Florian Barré

Ce dimanche soir, Los Angeles Clippers et Minnesota Timberwolves s’affrontaient dans un choc au sommet de la Conférence Ouest. Pendant la rencontre, Rudy Gobert, intérieur des « Loups », a manqué quelques tentatives face au panier, récoltant alors les moqueries du banc californien, en particulier de la part de Russell Westbrook. Au final, « The Brodie » a reçu un joli retour de bâton puisque ce sont les Timberwolves qui se sont imposés 109-105, notamment grâce au pivot Français.

Dans une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit Russell Westbrook demander à un fan de lui donner le play-by-play de Rudy Gobert, après qu’il ait totalement raté sa première tentative de lancer franc. Le meneur des Clippers a explosé de rire lorsque le Français a réalisé un air-ball sur sa deuxième tentative. Moqué par The Brodie du fait de ce 0/2 sur la ligne des lancers-francs et d’un 3/10 lors des 47 premières minutes, Rudy Gobert a finalement rentré ses 4 tentatives dans la dernière minute pour aider les siens à l’emporter contre les Los Angeles Clippers. Et comme si ça ne suffisait pas, Westbrook a également raté un layup ouvert dans les dernières secondes pour les Clippers.

Encore une grosse prestation pour Gobert

« Ça fait du bien de voir le ballon traverser le filet. J’étais mécontent d’avoir manqué ceux qui étaient faciles en début de rencontre. Je dois juste avoir confiance, prendre mon temps et les mettre. Il faut garder la même routine. La pire chose à faire est de réfléchir. J’en shoote à l’entraînement tous les jours, je les mets tous les jours. Il faut juste shooter. » a affirmé Gobert après la rencontre. Le pivot a signé là une nouvelle grosse performance, auteur de 15 points, 18 rebonds et quatre contres. Il a également limité James Harden à 4/14 aux tirs et Paul George à 5/19.

