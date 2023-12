NBA : C’est historique, Antetokounmpo rejoint Michael Jordan et LeBron James

Florian Barré

Dans une forme étincelante, Giannis Antetokounmpo ne cesse d’impressionner ces dernières semaines en NBA. Il y a quelques jours déjà, contre les Pacers de l’Indiana, le Grec inscrivait 64 points, record personnel et record des Milwaukee Bucks. Ce dimanche soir, il a enfoncé le clou en entrant définitivement dans un nouveau cercle très fermé, encore plus impressionnant, comprenant seulement LeBron James, Michael Jordan et Kevin Garnett.

Dimanche soir, au milieu du quatrième quart-temps, les 17 341 fans présents au Fiserv Forum se sont déchaînés devant le héros de leur franchise. Pas pour un autre bloc spectaculaire ni pour un dunk défiant la gravité, mais pour un simple rebond. Lorsque Giannis Antetokounmpo a récupéré le tir manqué de Tari Eason, il a alors dépassé Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le leader incontesté des Bucks en matière de rebonds. Par ailleurs, Antetokounmpo a terminé avec 26 points et 17 rebonds lors de la victoire des siens 128-119 contre les Houston Rockets et compte désormais 7 165 rebonds en carrière.

Antetokounmpo entre un peu plus dans l’histoire des Bucks et de la NBA

Mais ce qui fait de ce record un record bluffant vient du fait que le Greek Freak est déjà le leader all-time de la franchise aux points et aux passes décisives. Cela fait de lui l’un des quatre joueurs de l’histoire de la NBA diriger une franchise dans les trois catégories. Les autres sont Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Cleveland Cavaliers) et Michael Jordan (Chicago Bulls). Antetokounmpo possède également le record de sa franchise pour les matchs joués (744), les contres (936) et les triple-doubles (36). Mais un domaine qu'il lui reste encore à conquérir est celui des tirs à 3 points. Il occupe la septième place avec 504 3-pts réalisés, loin derrière Khris Middleton, qui détient la tête de cette catégorie avec 1 281 3-pts.

Giannis s’attend déjà à être dépassé