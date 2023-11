La NBA enfin prête à s’étendre jusqu’au Mexique ?

Florian Barré

La relation durable entre la NBA et Mexico est appelée à se poursuivre, comme l’a affirmé le commissaire de la NBA, Adam Silver. Au lendemain du 32e match NBA à Mexico depuis 1992, le patron de la ligue a assuré aux médias et aux fans que la confrontation entre les Magic d'Orlando et les Hawks d'Atlanta ne serait pas vaine et qu’elle engendrera à coup sûr d’autres soirées comme celle-ci.

Avec le 32e match à Mexico entre le Magic et les Hawks qui s’est déroulé cette nuit, remporté par Atlanta 120-119, l’engagement d’Adam Silver à offrir davantage d’action NBA aux fans mexicains est inébranlable. Cet effort reflète la stratégie plus large d’expansion mondiale de la NBA, reconnaissant le rôle important des marchés internationaux dans la croissance de la ligue. Mexico, avec sa base de fans de basketball, a accueilli plus de matchs de NBA que n’importe quel autre pays en dehors des États-Unis et du Canada. L’importance historique de la ville dans l’histoire internationale de la NBA, qui remonte à la première compétition de saison régulière en Amérique latine en 1997, est indéniable.

NBA : Wembanyama encensé par Draymond Green, « heureux » de la dernière cuvée de draft https://t.co/jDWbTvBnTJ pic.twitter.com/UjL43eydBd — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« Nous reviendrons l’année prochaine »

« Il y a de très fortes chances que nous soyons de retour l'année prochaine », a déclaré Silver à propos du potentiel du Mexique à voir davantage de matchs NBA. « Je ne sais pas encore si ce sera un ou deux matchs. Franchement, je pense que notre calendrier est devenu tellement compliqué parce que nous essayons d'éviter autant que possible quatre matchs sur cinq soirs. » Silver a noté que malgré les difficultés supplémentaires liées au calendrier, l'engagement de la ligue à organiser plus de matchs au Mexique reste fort. « Cela dit, nous reviendrons certainement. Je suis passé de très probable à définitivement. Nous reviendrons l'année prochaine avec au moins un match, et nous verrons si ce sera deux matchs. »

Quid de la création d’une franchise NBA basée au Mexique ?