Haliburton va perdre 40 millions de dollars à cause de la NBA

Florian Barré

Il fait partie de l’élite de la NBA cette saison. Tyrese Haliburton, meilleur passeur de la ligue, est l’exemple parfait de la superstar qui n’évite pas les pièges des nouvelles règles de gestion des charges. Le meneur des Pacers pourrait perdre beaucoup d’argent en raison d’une blessure l’éloignant des parquets puisque dans quatre absences, bien qu’elles soient justifiées, ce dernier devra renoncer à la liste All-NBA.

Lors de la dernière intersaison, Tyrese Haliburton a signé un contrat maximum de cinq ans qui entrera en vigueur la saison prochaine. Cela vaut une base de 204,5 millions de dollars, mais atteindra plus de 245 millions de dollars s'il fait partie de la liste All-NBA au cours de la dernière année de son contrat de recrue, c'est-à-dire cette saison. Problème, le 8 janvier dernier, le meneur de l’Indiana a glissé et s’est blessé aux ischio-jambiers, lui faisant rater tous les matchs sauf un depuis.

Les Spurs de Wembanyama font-ils exprès de perdre ? Benjamin Moubèche, correspondant du 10 Sport à San Antonio, se pose LA question pic.twitter.com/nIVMWXKECh — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Haliburton victime d’une règle inflexible

Haliburton est revenu ce mardi lors d’une défaite 129-124 contre les Boston Celtics, mais a désormais manqué 13 matchs cette saison. Avant cette saison, la NBA a adopté de nouvelles règles pour rendre les joueurs inéligibles aux récompenses s'ils ne jouent pas au moins 20 minutes dans au moins 65 matchs au cours de la saison régulière. En d’autres termes, l’une des superstars émergentes de la NBA pourrait perdre plus de 40 millions de dollars parce qu'il a subi une blessure qui lui a fait manquer quelques semaines en janvier et a ensuite été jugé inéligible en raison de règles conçues pour empêcher, par exemple, Kyrie Irving de s'absenter pendant la moitié de la saison, sans justificatif aucun.

« C’est une règle stupide »