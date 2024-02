60 points pour Steph Curry : est-il devenu trop facile de marquer en NBA ?

Florian Barré

En NBA, les deux dernières semaines ont été marquées par des performances individuelles impressionnantes. Le problème étant que lorsqu’elles sont répétées et régulières, ces dernières ne sont plus aussi saisissantes qu’à l’accoutumée. Samedi soir Stephen Curry a inscrit 60 points contre Atlanta. Avant lui, Devin Booker et Karl-Anthony Towns ont eux aussi passé la barre des 60 points quand Joël Embiid et Luka Doncic en ont mis plus de 70… Alors la question se pose : marquer en NBA est-il devenu trop simple ?

C'est le dernier épisode du « c’est trop facile de marquer en NBA » : Stephen Curry a inscrit 60 points aux Hawks d'Atlanta samedi. Une performance exquise qui n’a pas empêché les Warriors de perdre, 141-134, en prolongation. S’il ne faut pas sous-estimer la difficulté de réaliser un tel exploit individuel, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Inscrire 60 points ne semble plus aussi difficile qu’il y a 15 ans puisque c’est arrivé cinq fois au cours des deux dernières semaines.

Les Spurs de Wembanyama font-ils exprès de perdre ? Benjamin Moubèche, correspondant du 10 Sport à San Antonio, se pose LA question pic.twitter.com/nIVMWXKECh — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Steph Curry rejoint Kobe Bryant

Tout d’abord, Joël Embiid a inscrit 70 points quand Karl-Anthony Towns en a planté 62 le même soir. Trois jours plus tard, Luka Doncic est rentré chez lui avec un record personnel de 73 points quand Devin Booker se félicitait d’avoir inscrit 62 points, lui aussi le même soir. Désormais c’est Curry qui vient s’ajouter à la fête, en rejoignant Kobe Bryant, qui a atteint la barre des 60 points lors de son dernier match NBA, et était le seul joueur de l'histoire à le faire à 35 ans ou plus.

Du jamais vu en NBA !

Ajoutez à cela les 64 points de Giannis Antetokounmpo contre l'Indiana à la mi-décembre, et cela fait six matchs à 60 points, du jamais vu sur toutes les saisons de l'histoire de la NBA alors qu’il reste encore deux mois à jouer. On pourrait penser que marquer 60 points garantirait au moins une victoire, mais de nos jours, c'est ce qu'il faut pour rester dans un match où tout le monde allume les tableaux d'affichage. Towns, Booker et maintenant Curry ont tous perdu de cette manière. Cela n'est arrivé qu'à 11 joueurs dans l'histoire, et encore une fois, trois d'entre eux sont venus au cours des deux dernières semaines.