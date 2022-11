Basket

Avant la NBA, Wembanyama entre un peu plus dans l'histoire

Publié le 12 novembre 2022 à 12h35

Arnaud De Kanel

Pour ses grands débuts avec les Bleus, Victor Wembanyama ne s'est pas manqué. Le prodige du basket français a une nouvelle fois impressionné et a rejoint un cercle très fermé, celui des joueurs ayant inscris 20 points ou plus pour leur première apparition avec le maillot bleu. Il n'en finit plus d'étonner.

« Il y avait juste la meilleure des excitations. J'avais faim de victoire. Et c'est ce que je retiens en premier de cette soirée. Cela n'a été que du plaisir. La plus grande réussite est de ne jamais les avoir laissés espérer qu'ils pourraient revenir dans le match. On est restés calmes et tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir » confiait Wembanyama à L'Equipe après la rencontre entre la France et la Lituanie. Et en effet, le grand favori de la Draft 2023 a pris un sacré plaisir. Auteur de 20 points et 9 rebonds en 23 minutes, Wembanyama a réussi ses débuts avec les Bleus . Il écrit déjà son nom dans l'histoire de la sélection.

🇫🇷 Première réussie pour Victor Wembanyama avec l'équipe de France 🇫🇷😤 20 points 😤 6/13 au tir 😤 1/2 à 3-pts😤 9 rebonds dont 4 offensifs 😤 1 interception😤 +25😤 23'30pic.twitter.com/v2ocRdEpQl — Basket-Infos (@Basket_Infos) November 11, 2022

Wembanyama affole les compteurs

Avec ses 20 points, le phénomène Victor Wembanyama est le quatrième Français à franchir cette barre pour ses débuts en bleu. En 1934, Robert Busnel avait démarré fort avec 30 points. Bob Riley le rejoignait 42 ans plus tard, en 1976, avec 25 points. Enfin, Apollo Faye traçait un contour supplémentaire de cette boucle avec 20 points en 1979. Vendredi soir, 43 ans plus tard, Victor Wembanyama a donc refermé ce cercle. En 2000, Tony Parker débutait son aventure en bleu avec seulement 4 petits points. Rudy Gobert était reparti avec 6 points dans sa besace pour sa première, là où Evan Fournier n'en n'avait pas inscrit. Des indices de comparaison assez intéressants qui placent Wemby toujours plus haut. Le crack Wembanyama s'est amusé de sa performance après la rencontre : « Le record est à 30 ? Il y avait la place (il rit). Mais le coach m'a économisé au quatrième quart, c'est normal, il y a un match lundi. C'est agréable d'être en bonne compagnie, mais on peut toujours faire mieux. »

Un record inatteignable