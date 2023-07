Wimbledon : Djokovic fait une énorme annonce, Nadal n’est pas prêt

Alexis Brunet

Ce lundi 3 juillet, s'ouvre officiellement le tournoi de Wimbledon. À cette occasion, Novak Djokovic est annoncé comme le grand favori. S'il l'emporte à Londres, il creusera encore un peu plus l'écart avec Rafael Nadal. Et justement, le Serbe semble surmotivé à l'idée de gagner encore de nombreux titres, comme il l'a déclaré juste avant son entrée en lice.

Novak Djokovic l'a déclaré à de nombreuses reprises, il a faim de titres, il vit pour cela. En ce moment, le Serbe a donc de quoi être rassasié. Il vient tout simplement de devenir le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Avec 23 sacres il vient donc de dépasser un de ses plus grands rivaux, Rafael Nadal.

Djokovic veut encore tout gagner

Mais après avoir dépassé Nadal, la question est de savoir où Djokovic va placer la barre avant de se retirer ? Ce qui est sûr c'est que l'on peut compter sur le Serbe pour en faire le plus possible. Avant son entrée en lice à Wimbledon, le Djoker veut encore gagner de nombreux titres, comme il l'a déclaré en conférence de presse, d'après des propos relayés par We Love Tennis . « J’ai toujours faim de succès, de plus de Grands Chelems, de plus d’accomplissements dans le tennis. Tant qu’il y a cette motivation, je sais que je suis capable de rivaliser au plus haut niveau. Si cela s’arrête, je suppose que je devrai faire face à des circonstances probablement autres et avoir une approche différente. Pour l’instant, la motivation est toujours là. Quelques jours après Roland Garros, je pensais déjà à la préparation pour le gazon et à ce qu’il fallait faire (…) Évidemment, une partie de moi est très fière et très excitée d’être dans cette position et d’avoir 23 Chelems. Mais je veux encore tenter de saisir toutes les opportunités de Grand Chelem que j’ai à ce stade, où je me sens bien dans mon corps, où je suis motivé et où je joue très bien au tennis, pour essayer d’en obtenir plus. »

Après Wimbledon, le Grand Chelem calendaire ?

S'il remporte Wimbledon, plus grand-chose ne séparera Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire. Il ne manquerait plus que l'US Open au Serbe pour avoir gagné tous les majeurs dans la même année. Un exploit qui n'a pas été réussi depuis 1969, et Rod Laver à l'époque.