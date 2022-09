Tennis

Open : Nadal a perdu un point de la plus bête des manières (vidéo)

Publié le 2 septembre 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Opposé à Fabio Fognini pour le deuxième tour de cet US Open, Rafael Nadal n’a pas été très convaincant mais il a assuré le minimum en s’imposant en quatre manches. Au cours de cette rencontre, l’Espagnol a fait parler de lui pour s’être blessé lui-même au nez avec sa raquette après un rebond sur le sol. Une drôle de situation qui lui a valu d’être soigné pour stopper le saignement.

Près de deux mois après son abandon frustrant en demi-finale de Wimbledon, Rafael Nadal a fait son retour sur le circuit au tournoi de Cincinnati. Une reprise très attendue qui aura inquiété ses fans puisque l’Espagnol a été éliminé d’entrée, à quelques jours du début de l’US Open, un Grand Chelem qu’il ambitionne de remporter, forcément. Mais comme tout grand champion, Rafael Nadal s’est remis la tête à l’endroit et s’est préparé idéalement avant la quinzaine américaine, en commençant par régler ses dernières pépins physiques.

Nadal méfiant quant à ses blessures

Après sa victoire au premier tour de l’US Open, Nadal expliquait avoir pris quelques précautions : « C'est évident que j'ai servi un peu en deçà pour éviter de trop agresser la zone abdominale. Le tournoi ne se gagnait pas aujourd'hui, mais il pouvait se perdre aujourd'hui. Il faut être intelligent, y aller pas à pas ». Même s’il a lâché un set, cette technique a, pour le moment, porté ses fruits. Reste à savoir si elle tiendra sur la durée.

Victoire difficile contre Fognini

Pour le deuxième tour, Rafael Nadal a encore lâché un set mais il est venu à bout de Fabio Fognini (2-6, 6-4, 6-2, 6-1). Après sa difficile victoire, l’Espagnol s’est expliqué dans des propos relayés par L’Equipe : « J'éprouve un peu de douleur, honnêtement, mais bon. Heureux de m'en être sorti après un mauvais départ. Je ne comprends pas encore comment j'ai commencé si mal parce que je me sentais bien avant le match. Ce genre de choses arrive parfois, alors il faut accepter et continuer. C'est ce que j'ai fait. Heureusement que Fabio a fait quelques erreurs et j'ai pu terminer le match en jouant évidemment mieux, beaucoup mieux ».

Ouch. Un rebond malheureux et Nadal se prend sa raquette dans le nez 😬 #USOpen2022 pic.twitter.com/GsniDS8OiJ — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 2, 2022

Un nez qui saigne et une blessure surprenante