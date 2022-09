Tennis

US Open : Alcaraz se lâche après son exploit

Après avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem face à Casper Ruud, en finale de l’US Open, Carlos Alcaraz est également devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire, à 19 ans. Le jeune tennisman s’est confié sur cet exploit et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Historique. À 19 ans, Carlos Alcaraz est devenu dimanche le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du tennis. L’Espagnol a pu réaliser cet exploit après sa victoire en finale de l’US Open face à Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), remportant ainsi le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. « C’est quelque chose dont je rêvais depuis enfant. J’ai travaillé très, très dur pour y arriver, c’est difficile de trouver les mots, je ressens beaucoup d’émotions. J’ai pensé à ma maman et à mon grand-père. À beaucoup d’autres membres de ma famille qui n’ont pas pu venir », avait-il déclaré lors de la remise des trophées.

« Quand je me suis réveillé, je n'y croyais pas »

Carlos Alcaraz s’est confié plus longuement, dans un entretien accordé à L’Équipe . Il ne se rend pas encore compte de l’exploit qu’il a réalisé : « honnêtement, je ne peux pas croire que je suis n°1 mondial, que j'ai un trophée du Grand Chelem posé près de moi. Quand je me suis réveillé, je n'y croyais pas . » Le jeune espagnol âgé de 19 ans ne compte pas s’arrêter là et espère que ce succès dans un tournoi du Grand Chelem est le premier d’une longue série. « Je ne veux pas me fixer de limites. Je veux rester n°1 mondial pour de longues semaines, des années j'espère (sourire). Je veux jouer pour gagner les tournois. J'espère juste que l'US Open est le premier et que beaucoup vont suivre . »

« L’US Open est celui qui me correspond le mieux »

D’après lui, parmi les quatre tournois du Grand Chelem, l’US Open est « celui qui me correspond le mieux. Pas simplement par rapport à mon jeu, mais aussi par rapport à ce que le public américain exprime à chacun des matches. J'ai l'impression que mon jeu est très similaire et colle bien au style de tennis qu'ils ont envie de voir. Le gazon, Wimbledon, est probablement celui qui sera le plus compliqué à atteindre pour moi, même si j'adore jouer sur herbe. Mais je n'y ai joué que deux ou trois fois. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que Wimbledon était le Majeur le plus cool à jouer . »

« Ça a été un moment important pour moi »