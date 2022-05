Tennis - Roland-Garros : Djokovic envoie un gros message à... Zidane !

Tennis

Vainqueur en trois sets lors des seizièmes de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a déroulé son jeu sous les yeux d’une star du football, Zinedine Zidane. En conférence de presse, le Serbe a parlé football…

Expéditif ! C’est le mot pour décrire le match opposant le Serbe Novak Djokovic (n°1 mondial) au Slovène Aljaz Bedene. En effet, le numéro un mondial s’est imposé en trois sets (6 - 3, 6 - 3, 6 - 2) et moins de deux heures de jeu. Depuis le début du grand chelem, Novak Djokovic n’a pas concédé un seul set à son adversaire. Une démonstration de plus pour le Serbe qui ira défier Diego Schwartzman en 8e de finale, avant une potentielle confrontation contre Rafael Nadal en quart. Et cette démonstration a été observée par un autre grand nom du sport, présent sur le court Philippe-Chatrier : un certain Zinedine Zidane.

En conférence de presse, Djoko a été questionné sur les spectateurs de renom qui étaient venus regarder son match, et il a notamment évoqué le cas de Zinedine Zidane, présent à Paris pour l’occasion : « La présence de Zinedine Zidane dans les tribunes ? Je n'ai pas vu (Zinedine) Zidane. Mais c'est un honneur d'avoir ces légendes du monde du football venant me regarder. La plupart des joueurs de tennis sont des fans de football. J'ai vu Arsène (Wenger) en début de match. Ça te donne un peu plus de motivation pour performer devant eux. »

Novak Djokovic (football legends watching him) “I saw Arsene at the beginning of the match and it positively affected me. I saw Wenger and Clarence Seedorf, not Zidane. It’s an honour when they come, most of us tennis players watch and follow football.” pic.twitter.com/sOYbKYyaRK