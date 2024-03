Tennis : Medvedev, Rublev, Sabalenka... Jeux olympiques en danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette saison 2024 très importante, le regard des joueurs est tourné vers les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour rappel, la liste des participants au tournoi sera établie le lendemain de la finale de Roland-Garros et il faudra donc faire partie des 4 meilleurs de sa nation pour espérer y entrer. Mais il y a d'autres critères qui interrogent puisque certains ne peuvent tout simplement pas les remplir. Même si l'ITF a annoncé que la participation des Russes et Biélorusses sous bannière neutre sera possible, tout est encore flou.

Il reste environ 3 mois avant de savoir qui participera aux Jeux olympiques cet été. Les joueurs doivent réunir plusieurs conditions et récemment, l'ITF a publié un communiqué sur les critères d'éligibilité à ce fameux tournoi qui revient tous les 4 ans. Il y a notamment celle de participer à au moins une rencontre de Coupe Davis ou de Billie Jean King Cup, ce qui est impossible pour les Russes et Biélorusses puisqu'ils sont toujours bannis de ces compétitions. Daniil Medvedev et Aryna Sabalenka pourront-ils défendre leurs chances ?

Les Russes et Biélorusses autorisés aux JO

Comme dans la plupart des sports, les athlètes russes et biélorusses seront autorisés à concourir lors des Jeux olympiques de Paris l'été prochain sous bannière neutre. Le contexte de guerre a causé beaucoup de mouvement depuis deux ans et depuis, ils n'ont plus le droit de représenter leur drapeau. « Le CIO autorise les athlètes russes et biélorusses qualifiés et éligibles à concourir lors des Jeux olympiques de Paris 2024 en tant qu'Athlètes Individuels Neutres. L'ITF confirme que les joueurs de ces nations seront autorisés à participer dans les compétitions de tennis » peut-on lire.

Tennis : Nadal forfait à Indian Wells, le secret derrière ce programme étrange https://t.co/1xaJCYl8xW pic.twitter.com/RuMOkZoiEp — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

L'éligibilité requise, casse-tête impossible

Dans son communiqué, l'ITF parle aussi de la nécessité de remplir toutes les conditions qui permettent l'éligibilité pour les Jeux olympiques. Pour le tennis, les joueurs et joueuses doivent participer à une rencontre par équipes dans les deux dernières années avant une olympiade, ce qui est impossible pour les Russes et Biélorusses. C'est donc contradictoire d'indiquer que ces athlètes pourront participer cet été s'ils ne peuvent pas remplir toutes les conditions...

Une sélection commune ?

Outre le fait que des joueurs tels que Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Aryna Sabalenka ne puissent pas défendre les chances de leur pays en Coupe Davis ou en Billie Jean King Cup, on peut s'interroger sur la manière dont les athlètes vont être sélectionnés. Comme ils représenteront la même "nation", celle des neutres, on ne sait pas s'ils seront bien 4 Russes et 4 Biélorusses s'il y a besoin d'autant de créneaux...