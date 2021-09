Tennis

Tennis : Le constat fort de Rafael Nadal sur son futur !

Publié le 18 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Rafael Nadal enchaine les petits pépins physiques, ce qui lui empêche de retrouver son véritable niveau de jeu. L’Espagnol ne se laisse pas abattre pour autant et souhaite profiter des moments à venir, à son retour de blessure.

Contraint de mettre un terme à sa saison le mois dernier et donc de renoncer à l’US Open, Rafael Nadal n’a pas perdu son goût de la victoire. L’Espagnol est aujourd’hui en période de convalescence mais envisage de retrouver un niveau conforme à ses capacités. À 35 ans, la vainqueur de 13 Roland-Garros a l’intention de savourer les bons moments qui se présenteront à lui tout en se remémorant tous les grands moments de sa carrière.

«Je suis positif et j'apprécie la chance que j'ai de pouvoir vivre ce genre de choses»