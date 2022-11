Tennis : La nouvelle sortie ahurissante de Kyrgios

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Coupe Davis 2022 a été remportée par le Canada ce dimanche. Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont permis à leur équipe de remporter le premier Saladier d'argent de leur histoire en battant l'Australie. Un homme a brillé par son absence : Nick Kyrgios. Le finaliste de Wimbledon a justifié son forfait avec une honnêteté déconcertante.

La jeunesse dorée du Canada a brillé à Malaga. Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime ont permis à leur pays de remporter la première Coupe Davis de leur histoire. Le premier a facilement battu Thanasi Kokkinakis, pas épargné par les blessures et loin de son meilleur niveau (6/2 6/4). Le second, coaché par l'oncle de Rafael Nadal, a apporté le point de la victoire en battant Alex De Minaur (6/3 6/4). Un homme a brillé par son absence : Nick Kyrgios.

Tennis : Clashé, Kyrgios lâche une énorme punchline et dérape https://t.co/ztJxFkwKpa pic.twitter.com/zX3F6QZXu8 — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Kyrgios s'est illustré, mais pas sur le terrain

Finaliste du dernier Wimbledon et auteur de la meilleure saison de sa carrière, Kyrgios n'était pas présent en Espagne pour jouer ou supporter son équipe. Ces dernières heures, il a plutôt fait parler de lui en raison d'un nouveau dérapage. « Au cours de la dernière décennie, j’ai été le joueur de tennis masculin australien le plus proche d’un Grand Chelem et tout ce que je reçois est négatif. Si suis frustré parce que je n’ai pas gagné un Grand Chelem pour vous, idiots. Et j’ai dû me défouler… » a-t-il lancé à ses détracteurs lors du podcast de Julien Petroulas.

Hewitt amer après la Coupe Davis

Capitaine de l'Australie, Lleyton Hewitt a été interrogé sur l'absence de Kyrgios. L'ancien numéro un mondial est apparu désemparé. « Vous savez que je n’aurais pas pu faire plus d’efforts pour tenter de le convaincre. C’était son choix et il s’est déclaré indisponible » a-t-il déclaré, au sortir de cette finale. Et la réponse du numéro 22 à l'ATP ne devrait pas apaiser son amertume.

La nouvelle provocation de Kyrgios