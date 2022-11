Tennis

Tennis : Federer, Williams... Ces légendes qui ont dit stop en 2022

Publié le 2 novembre 2022 à 12h35

Le Rolex Paris Masters sera le dernier tournoi de Gilles Simon. A 37 ans, le Français a pris la décision d'arrêter et d'ouvrir une nouvelle page. Avant lui, plusieurs joueurs ont franchi le pas cette année et rangé définitivement leur raquette, dont plusieurs légendes de ce sport. Voici une liste des départs les plus marquants de cette saison.

Gilles Simon a repoussé l'échéance. Vainqueur d'Andy Murray au premier tour du Rolex Paris Masters (4/6 7/5 6/3), le Français profitera un peu plus du public parisien avant de raccrocher. A 37 ans, il avait annoncé que le tournoi français serait le dernier de sa longue carrière. Retombé à la 188ème place mondial, Simon a décidé de dire stop, après 20 ans au plus haut niveau. Son match face à l'Américain Taylor Fritz pourrait marquer la fin, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Avant lui, d'autres joueurs, ont du arrêté leur carrière cette année.

Juan Martin Del Potro

Dès le mois de février, le monde du tennis disait adieu à Juan Martin Del Potro. Ce colosse argentin avait remporté l'US Open en 2009 et était l'un des seuls joueurs à tenir tête au Big 4 de la grande époque : Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray. Mais la Tour de Tandil, très apprécié sur le circuit, a décidé de stopper sa carrière en raison de multiples blessures. Del Potro avait fait ses adieux devant son public à Buenos Aires. Un come-back est-il possible ? « Je continue à essayer des traitements pour améliorer mon genou. Je me sens toujours comme un joueur de tennis, quand je les vois concourir, je me dis que je devrais être là. Je ne me considère pas comme un ex-joueur » a annoncé le joueur de 34 ans. Affaire à suivre...

Ashleigh Barty

Contrairement à Juan Martin Del Potro, sa retraite avait surpris et choqué le monde du tennis. Vainqueure de l'Open d'Australie en janvier dernier, Ashleigh Barty a quitté les courts au sommet de sa carrière, à seulement 25 ans. Lé départ semble être définitif pour celle qui avait mis sa carrière en parenthèse pendant 18 mois en 2014 pour se lancer dans le cricket. « Je suis tellement heureuse et tellement prête. Je sais juste que dans mon cœur, pour moi en tant que personne, c'est la bonne chose à faire » a expliqué Barty, qui s'est depuis mariée. Une vie loin du tennis.

Jo-Wilfried Tsonga

Son dernier match a été à l'image de sa carrière. Loin d'être favori face à Casper Ruud au premier tour de Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga avait fait soulever le public du Philippe Chatrier, avant d'être trahi par son corps. Le Français cèdera, en pleurs, après une intense bataille (6/7 7/6 6/2 7/6). Ses amis, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Benoît Paire, s'étaient ensuite rendus sur le court pour saluer l'immense carrière de Tsonga, finaliste de l'Open d'Australie 2008 et vainqueur de 18 titres. L'un des lus beaux palmarès du tennis français.

Serena Williams

La Queen a quitté le circuit. Considéré comme la plus grande joueuse de l'histoire, Serena Williams n'a pu retenir ses larmes à l'US Open. A 41 ans, la joueuse américaine a tiré sa révérence après une défaite face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (7/5 6/7 6/1). Revenu de maternité, Wiliams semble avoir tiré un trait sur le tennis, même si elle a récemment jeté le trouble sur son avenir : « Je ne suis pas à la retraite. Les chances de mon retour sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi et voir que j’ai un court de tennis ». Info ou intox ?

