Tennis : En larmes, Cristiano Ronaldo reçoit un soutien inattendu

Ce samedi, le Portugal s’est incliné face au Maroc (1-0) lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Alors que Cristiano Ronaldo vivait sans doute son dernier Mondial, le quintuple Ballon d’Or est rentré au vestiaire en larmes. L’attaquant portugais s’est d’ailleurs exprimé ce dimanche sur son compte Instagram. Après cette terrible désillusion, le joueur a reçu un soutien inattendu de la part de Victoria Azarenka.

Ce samedi, Cristiano Ronaldo voyait son rêve de remporter la Coupe du Monde voler en éclat après la défaite du Portugal face au Maroc (1-0). Le quintuple Ballon d’Or est rentré au vestiaire en larmes après cette terrible désillusion. L’attaquant portugais s'est exprimé sur son compte Instagram au lendemain de l’élimination de la sélection portugaise.

Why are people so quick to tear a person apart when they are having a tough moment in their sport or life'!? Does it make you feel better or what? I don’t understand. It’s cruel