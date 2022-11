Tennis

Tennis : Djokovic au cœur de la polémique, une mise au point tombe

Publié le 10 novembre 2022 à 06h35

Une improbable polémique est née lors de la demi-finale du Rolex Paris Masters opposant Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas. Tout est parti d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, montrant le Serbe récupérer une boisson mystère concoctée par son préparateur physique. Une controverse vaine et inutile selon Antoine Miquel, ancien physiothérapeute de l’ATP.

Novak Djokovic est impliqué dans une polémique surprenante. Une vidéo prise lors de la demi-finale du Rolex Paris Masters face à Stefanos Tsitsipas le montre en train de récupérer une boisson concoctée par son préparateur physique. Mal en point, le Serbe battra son adversaire et se qualifiera pour la finale. Mais une certaine suspicion est apparue après la publication de ce document. Ancien physiothérapeute de l'ATP, Antoine Miquel s'est prononcé sur ce geste.

L'ATP sort du silence

Une pratique courante selon lui. « Bien sûr, nous avons tous préparé des boissons de récupération ou des boissons d’effort pendant les matchs. En tant que physio, nous en avons souvent la responsabilité. Et bien sûr avec des produits autorisés et estampillés, choisis avec l’accord des médecins » a-t-il confié dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« Je ne comprends pas la polémique avec Nole »

Pour cet habitué du circuit, cette polémique autour de Djokovic est vaine. « Je ne comprends pas la polémique avec Nole et Ulises, son physio. Si on regarde la vidéo, Ulises ne se cache évidemment pas mais c’est le coach qui demande de cacher Ulises en préparant la boisson dans l’urgence, probablement à la demande directe de Nole par un petit geste ou une expression. Honnêtement il n’y a rien à cacher en partie peut être la marque du produit qui peut ne pas faire partie de ses contrats » a-t-il déclaré.

