Tennis

Tennis : Covid, Australie… Djokovic reçoit le soutien de Zverev !

Publié le 15 janvier 2022 à 21h35 par B.C.

Alors que le feuilleton Djokovic secoue le monde du tennis, Alexander Zverev est venu apporter son soutien au Serbe.

À quelques jours du début de l’Open d’Australie, l’incertitude est totale concernant la participation du numéro 1 mondial au premier Grand Chelem de l’année. Après l’annulation pour la deuxième fois de son visa par le gouvernement australien, Novak Djokovic sera fixé sur son sort ce samedi soir (heure française) après une brève audience préliminaire servant à décider si le Serbe sera expulsé ou non du pays. Interrogé sur cette polémique, Alexander Zverev espère de son côté que Novak Djokovic sera autorisé à disputer l’Open d’Australie.

« Ce n’est pas juste qu’une personne vienne ici et ne puisse pas jouer »