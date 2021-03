Tennis

Tennis : Le clan Djokovic fait une annonce de taille sur son avenir !

Publié le 22 mars 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 20h40

À 33 ans, Novak Djokovic domine toujours le tennis mondial. Le Serbe est déterminé à briser tous les records et ne prendra sa retraite que lorsqu’il aura réussi cela selon son père.

Malgré son âge, Novak Djokovic ne semble pas vieillir. Bien au contraire, le Serbe est toujours aussi impressionnant et n’a pas l’intention de décliner de sitôt. Avec 18 titres de Grand Chelem, le numéro 1 au classement ATP n’a jamais semblé si proche d’égaler, voire battre, les records de Roger Federer et Rafael Nadal. Djokovic veut marquer encore plus l’histoire du tennis mondial, et même s'il a déjà 33 ans, Djoker n'est pas encore prêt à prendre sa retraite, du moins pas tant qu’il n’aura pas accompli tous ses objectifs.

« Il s’arrêtera une fois que tous les records possibles seront en sa possession »