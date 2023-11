Tennis : Ce crack français lâche une déclaration osée sur Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Loin d'être irréprochable, la saison du tennis français a laissé de grandes satisfactions en 2023. En effet, parmi celles-ci, l'éclosion de jeunes talents au plus haut niveau comme Arthur Fils et... Luca Van Assche. Ce dernier, vainqueur de Roland-Garros chez les juniors en 2021 face à son acolyte de toujours, a fait une percée jusqu'au 64ème rang au classement cet été. Classé aujourd'hui à la 70ème place mondiale, le Français a fait une petite analyse de son jeu basé sur le physique.

C'est peut-être bien lui, ce joueur de terre battue que la France attend depuis longtemps. Le pays ne produit pas forcément beaucoup de joueurs capables de bien s'exprimer sur la surface mais Luca Van Assche semble être plus taillé pour celle-ci. A Roland-Garros cette année, il avait merveilleusement bien passé le premier tour en collant trois petits sets à Marco Cecchinato, ancien demi-finaliste du tournoi, pour marquer sa première victoire en Grand Chelem. A 19 ans, celui qui est né en Belgique manque tout de même de puissance. Mais il est très motivé.

Un profil de terrien

Luca Van Assche n'est pas immense (1,80 m) mais il se déplace très bien et très vite. Dans sa filière, il pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Néanmoins, ce type de profil semble connaître moins de succès dans le tennis d'aujourd'hui. « Dans le tennis moderne, je ne pense pas qu'il faille avoir ce fameux coup fort pour devenir le meilleur joueur du monde » déclare le petit prodige de 19 ans pour We Love Tennis .

« On ne peut pas dire que Djokovic ait un coup fort »

Convaincu qu'il peut vraiment faire la différence avec les qualités qu'il possède, Luca Van Assche a même enchaîné sur sa pensée. « Si vous analysez le jeu de Novak Djokovic par exemple, on ne peut pas dire qu’il a un coup fort. Pour moi, c’est la preuve que l’on peut arriver au sommet en étant surtout complet dans tous les compar­ti­ments du jeu » assure-t-il. Si sa réaction a déclenché beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux, il serait bien inutile de se comparer au plus grand joueur de tous les temps. Et puis ce dernier possède un coup d'œil exceptionnel pour retourner, est capable de faire mal et fait la différence avec son service bien souvent maintenant...

Trop de limites ?

A la différence d'Arthur Fils qui présente un profil beaucoup plus explosif un peu à la manière de Carlos Alcaraz, Luca Van Assche a eu du mal à enchaîner les victoires sur le circuit ATP cette année. Le joueur de 19 ans engrange tout de même une grande expérience pour la suite, lui qui pourrait intégrer le top 50 très prochainement. Engagé à Metz cette semaine, il est sorti vainqueur d'un gros bras de fer face à Van de Zandschulp pour sa première victoire en indoor et a vu Stan Wawrinka se blesser à la cheville sur balle de match et abandonner. Il a finalement été éliminé en quarts de finale.