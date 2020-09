Tennis

Tennis : Le clan Federer lâche un indice pour un retour !

Publié le 19 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Severin Luthi, coach de Roger Federer, s'est exprimé au sujet du retour de son protégé.

Absent depuis février dernier, Roger Federer commence à inquiéter. Si le numéro 4 mondial a pu bénéficier de l’arrêt de la saison à partir de mars pour ne pas reculer au classement et voir ses rivaux le rattraper au classement des titres en Grand Chelem, ce n’est désormais plus le cas, alors que l’US Open a rouvert la saison 2020. Alors que le Suisse se fait plutôt discret ces dernières semaines, son entraîneur est sorti du silence concernant un éventuel retour, qui pourrait ne pas se faire avant l’Open d’Australie 2021...

Federer ne veut pas se précipiter