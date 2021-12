Tennis

Tennis : Andy Murray affiche un incroyable rêve !

Publié le 18 décembre 2021 à 13h35 par T.M.

Diminué par ses nombreuses blessures, Andy Murray garde toutefois certaines ambitions et veut encore briller au plus haut niveau.

Aujourd’hui, Andy Murray est très loin du niveau qu’il a pu connaitre. Ancien numéro 1, l’Ecossais se classe aujourd’hui au 134ème rang du classement ATP. Depuis plusieurs années maintenant, le joueur de 34 ans a reculé au classement à cause de ses pépins physiques et ses problèmes de hanche. Toutefois, malgré ses problèmes, Andy Murray n’a jamais voulu raccrocher et continue son chemin sur le circuit ATP.

Murray veut son conte de fées