Tennis : «WildCard Battle», Roland-Garros fait la fête avec le public !

La fête a déjà commencé à Roland-Garros depuis lundi ! Les qualifications ont donné un premier verdict et en attendant de connaître ceux qui auront la chance de participer au grand tableau, un grand événement a été annoncé pour la fin de la quinzaine. En effet, le jeudi 6 juin, Roland-Garros innove en proposant des duels sur le court Suzanne-Lenglen sous la houlette du streamer Domingo, très impliqué Porte d'Auteuil ces dernières années pour organiser des événements.

Comme d'habitude, le tournoi de Roland-Garros propose toutes sortes d'animations durant la quinzaine pour fêter comme il se doit le tennis en France. Pour l'édition 2024 donc, des fans de tennis auront la chance de fouler le Court Suzanne-Lenglen le jour des demi-finales dames pour un spectacle inédit qui s'annonce grandiose. La billetterie pour cet événement qui commencera aux alentours de 20h le jeudi 6 juin est ouverte sur le site officiel du tournoi et les recettes seront reversées à l'association Etendart .

Une grande nouveauté

D'habitude, lorsque vous allez à Roland-Garros, vous prenez place en tribunes pour assister à un spectacle par de grands noms de la petite balle jaune et cette fois-ci, vous pourrez devenir acteur. En effet, quatre capitaines d'équipe choisiront des fans de tennis pour aller jouer sur le court Suzanne-Lenglen. C'est une initiative portée par le partenaire historique de Roland-Garros, BNP Paribas , associé au streamer Domingo , très réputé sur la plateforme Twitch , sur laquelle l'événement sera retransmis. 6000 spectateurs sont également attendus et ce n'est pas tout...

Des invités exceptionnels

Quatre capitaines ont été choisis pour accompagner les fans : Domingo bien sûr, la chorégraphe et danseuse Inès Vandamme, le créateur de contenus Rayenne «Etoiles» Guendil et le joueur de tennis professionnel et Youtubeur Jules Marie, qui s'est incliné au premier tour des qualifications mardi. Alizé Cornet, qui va disputer pour la dernière fois le tournoi de Roland-Garros dans quelques jours, Gilles Simon, ancien numéro 6 mondial, Alizé Lim, ancienne joueuse professionnelle et désormais consultante et Mansour Bahrami, ancien joueur professionnel qui ravit le Trophée des Légendes chaque année grâce à ses coups de folie !

