Roland-Garros : Le clan Nadal annonce son retour

Alexis Brunet

L'édition 2023 de Roland-Garros s'est ouverte ce dimanche. Rafael Nadal est le grand absent du tournoi. L'Espagnol, peu épargné par les blessures ces derniers temps, a dû déclarer forfait. Mais à en croire son oncle Toni Nadal, il y a des chances de voir le Majorquin à Paris en 2024.

Ce lundi après-midi, un Espagnol s'est qualifié pour le second tour de Roland-Garros en s'imposant trois sets à zéro face à l'Italien Flavio Cobolli. Malheureusement pour de nombreux fans du tournoi parisien, ce n'était pas Rafael Nadal, mais Carlos Alcaraz. Le taureau de Manacor a dû faire l'impasse sur le tournoi parisien, insuffisamment remis physiquement pour espérer décrocher une 15ème Coupe des Mousquetaires.

Carlos Alcaraz a le champ libre

C'est donc le potentiel successeur de Nadal, Alcaraz, qui représente la plus grande chance de titre pour l'Espagne. Le numéro 1 mondial au classement ATP a parfaitement géré son premier tour aux Internationaux de France en l'emportant 3 sets à zéro. Au deuxième tour, le Murcien sera opposé au Japonais Taro Daniel, 112ème mondial.

Roland-Garros : Le clan Nadal dévoile le nom de son successeur https://t.co/uRM2O8gr3D pic.twitter.com/Y0BLCVcgRk — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Toni Nadal croit à un retour de Rafa à Roland-Garros en 2024