Roland-Garros : Nadal l’a écœuré, il se lâche

Benjamin Labrousse

Alors que Roland-Garros approche à grands pas, difficile de détacher réellement un favori. Si Carlos Alcaraz et Novak Djokovic semblent tenir la corde à ce sujet, la possible participation de Rafael Nadal au monument français pourrait tout remettre en cause. Finaliste face à l’Espagnol l’an passé, le norvégien Casper Ruud compte bien rééditer cette performance.

Le 5 juin 2022, c’est un Casper Ruud médusé qui s’inclinait en 3 sets en finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal sur le court Philippe Chatrier (6-3, 6-3, 6-0). L’Espagnol n’aura jamais été mis en difficulté dans ce match, et a sans doute remporté l’une de ses finales les plus « simples » en Grand-Chelem. Mais auteur d’une année 2022 brillante, dans laquelle il a également atteint la finale de l’US Open (défaite en finale face au prodige Carlos Alcaraz), Casper Ruud ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Tennis : Alcaraz célébré à l'international ! https://t.co/8qXzjsqxf6 pic.twitter.com/wW4BDz9Lb1 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

L’année 2023 ? « Un grand défi » pour Casper Ruud

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , le Norvégien actuellement engagé à Rome, sait qu’il doit faire mieux après un début d’année décevant. « Je savais que cette année serait un grand défi, parce que les choses que j’ai accomplies l’année dernière ne se produisent peut-être pas chaque année sur le circuit. Quand tu fais deux finales de Grand Chelem et une finale de Masters, ce n’est pas quelque chose que tu t’attends à reproduire chaque saison, même si je fais de mon mieux » .

« Pourquoi ne pas recommencer ? », Ruud veut retrouver son niveau de 2022