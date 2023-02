Roger Federer «paresseux», il balance

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après près de vingt ans au très haut niveau, Roger Federer a décidé de tirer sa révérence en septembre dernier. Le Suisse aura joué une ultime rencontre avec Rafael Nadal avant de lâcher le tennis, du moins sur le circuit ATP. Son héritage, en revanche, restera à jamais. Marc Rosset se rappelle toujours de son premier entraînement avec un Federer « tellement paresseux ».

En septembre dernier, après plus d’un an de rééducation et de galères, Roger Federer a décidé d’arrêter. Miné par ses blessures aux genoux, le Suisse a préfère prendre sa retraite, à 41 ans. Federer jouera une ultime rencontre en double avec Rafael Nadal, un match qu’il perdra mais qui restera à jamais gravé dans sa mémoire vu la symbolique. Depuis, Roger Federer profite tranquillement de sa retraite, lui qui a sillonné le monde pendant près de vingt ans.

Federer, légende pour toujours

Roger Federer peut être rassuré, son héritage ne sera jamais oublié. Le Suisse sera toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, même si Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté plus de titres du Grand Chelem que lui. Federer restera le joueur le plus apprécié, qu’il joue en Angleterre, en France, en Espagne ou en Australie. Sa cote n’a jamais baissé et son talent non plus.

Djokovic encore banni, il veut une «autorisation spéciale» https://t.co/e9okudg20v pic.twitter.com/CvHcwDKD4I — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

«Il était tellement paresseux»