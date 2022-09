Tennis

Nouveau fiasco pour le tennis français, un terrible message envoyé

Publié le 18 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Ce samedi s’est déroulé la dernière rencontre pour l’Équipe de France face à la Belgique, qui n’allait avoir aucune incidence pour la suite de la compétition. Juste avant de débuter, Sébastien Grosjean était revenu sur ce sujet et précisait que ses joueurs allaient tout de même se donner à fond. Suite à cette nouvelle élimination, le capitaine des Bleus en tire des leçons.

L’Équipe de France disputait ce samedi ses derniers matchs de Coupe Davis face à la Belgique. Une rencontre qui s’est clôturée par une victoire des Bleus 2-1 (victoire de Richard Gasquet et de la paire Mahut/Rinderknech). Malgré ça, la France est tout de même éliminée de la compétition. Juste avec la rencontre, Sébastien Grosjean s’était exprimé à ce sujet.

« C'était une semaine cauchemar »

Après deux défaites 2-1 face à l’Allemagne (mardi 13 septembre) et l’Australie (jeudi 15 septembre) l’Équipe de France était déjà éliminée avant même de rencontrer la Belgique. Après cette élimination, le capitaine des Bleus , Sébastien Grosjean, est revenu sur ce début de semaine qu’il qualifie de cauchemardesque. « C'était une semaine cauchemar. Sur trois des quatre matches perdus face à l'Allemagne et l'Australie, on est tout proches. On a tout donné, ça ne nous a pas souri. Avec le match serré de vendredi Belgique - Allemagne, on n'était pas loin de disputer face aux Belges une rencontre qui comptait. Maintenant, ça reste l'équipe de France. Il faut honorer le maillot. Lorsqu'on met le maillot, tout compte. Les Belges aussi feront le job. Il faut se remobiliser. »

« Il y a des rencontres qui comptent parce qu'on est des compétiteurs »

Alors que la rencontre contre la Belgique n’allait rien changer pour la suite de la compétition, Sébastien Grosjean a tout de même appuyé sur l’importance de ces rencontres. « Il y a des rencontres qui comptent parce qu'on est des compétiteurs. Ça reste une compétition importante. Une fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour aller chercher la victoire. »

« Il y a une marge de progression chez nos joueurs »