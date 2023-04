«J'ai fait beaucoup de mal», l'improbable aveu de ce crack du tennis !

La rédaction

Génial vainqueur du tournoi de Monte Carlo, son premier dans sa carrière, le Russe Andrey Rublev a également remporté son premier titre majeur dans sa jeune carrière. Le joueur de 25 ans enchaînait les déceptions du fait d'un mental trop changeant, l'empêchant d'aller au bout de ses tournois. C'est chose faite et il a, comme à son habitude, parler avec beaucoup d'honnêteté après son titre.

Un « pitbull stressé ». Voici comment Andrey Rublev est considéré par son entraîneur, Fernando Vicente. Le Russe est capable du pire comme du meilleur lors d'un match, pouvant tout lâcher alors qu'il avait le contrôle. Celui qui est habitué à se fracasser les phalanges sur ses raquettes a enfin remporter un grand tournoi et en a profité pour rendre hommage à ses proches, avec qui il a souvent été dur.

«J'ai fait beaucoup de mal»

Suite à sa victoire à Monte Carlo, Andrey Rublev l'avoue : « Je ne sais pas si je suis quelqu’un de bien ou pas, parce que personne n’est parfait. Et je disais, non en fait, je ne l’ai pas dit, mais je l’ai écrit une fois, que dans ma vie, j’ai fait beaucoup d’erreurs. J’ai fait du mal à beaucoup de personnes, ma famille, des gens que j’aime. Alors je ne suis ni bon ni mauvais, je pense, mais d’avoir ce soutien va me permettre c’est sûr de devenir meilleur. ».

«Je suis très reconnaissant de ce soutien»