Il se fait humilier par Nadal, on se moque de lui

Pierrick Levallet

À 36 ans, Rafael Nadal a une carrière bien remplie. L'Espagnol a dominé le monde du tennis pendant plus d'une décennie et a raflé un bon nombre de titres du Grand Chelem. Déjà très jeune, Rafa faisait preuve d'un énorme potentiel. Pat Cash, vainqueur de Wimbledon en 1987, l'a d'ailleurs appris à ses dépens en 2001.

De nos jours, se faire battre par Rafael Nadal n’aurait rien d’exceptionnel. À 36 ans, l’Espagnol est toujours l’un des meilleurs joueurs sur le circuit ATP. Le numéro 6 mondial continue d’être craint par ses adversaires, surtout lorsque la période de Roland-Garros arrive. Mais il fut un temps où Rafael Nadal était encore méconnu dans le monde du tennis. En 2001 - alors qu’il n’avait que 14 ans - l’Espagnol a affronté Pat Cash, vainqueur de Wimbledon en 1987 et tout juste retraité. Et contre toute attente, c’est bien le jeune Rafael Nadal qui s’est imposé. Pat Cash a alors avoué avoir été impressionné par le niveau de Rafa à cette époque.

«Je me suis dit : ‘Wow, ce gamin, c’est quelque chose !’»

« 99% des enfants se seraient étouffés et effondrés. Il était juste en train de tout déchirer, partout sur le court, et frappait des coups incroyables. J’ai perdu ce match, je ne me souviens plus du score, mais c’était serré. Il n’était pas nerveux. Je suis entré dans les vestiaires après, les gars m’ont regardé, juste pour voir ma réaction. Et ma réaction était de perdre contre un gamin de 14 ans. Je les ai regardés et je me suis dit : ‘Wow, ce gamin, c’est quelque chose !’ » a expliqué l’Australien, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Doesn’t really surprise me at all, pat cash wouldn’t win games now 😂 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 6, 2023

Kyrgios se paie la tête de Pat Cash