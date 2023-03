Année olympique oblige, le calendrier 2024 est chamboulé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'année 2023 marquera le retour de plusieurs tournois en Chine, à commencer par le Masters 1000 de Shanghai, l'ATP vient de dévoiler l'intégralité du calendrier 2024. En raison des Jeux olympiques de Paris, le calendrier était très attendu puisqu'il faut bien faire rentrer tous les autres tournois. Retour sur les quelques changements qui auront un impact sur les tournois français.

A un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris, l'attention est déjà tournée vers l'année 2024. En effet, les meilleurs joueurs mondiaux tenteront de faire partie des 56 premiers au classement pour être sûrs d'être dans le tableau olympique. L'année prochaine connaîtra quelques adaptations et les gros tournois s'enchaîneront parfois.

Les tournois français perturbés

Outre les 5 Masters 1000 au programme avec la même formule qu'Indian Wells et Miami, comme en 2023, le calendrier 2024 a réservé quelques surprises pour les tournois organisés en France. En effet, l'année prochaine, le tournoi de Montpellier débutera au lendemain de l'Open d'Australie et la même semaine qu'un tour de Coupe Davis. Autant dire qu'il risque de ne pas y avoir grand monde, comme à Marseille la semaine suivante. Le Moselle Open à Metz, lui, est toujours placé à la toute fin de la saison, juste avant le Masters.

🔴 OFFICIEL ! L'ATP dévoile son calendrier pour la saison 2024 avec 63 tournois dans 29 pays.👉 Deuxième édition de la United Cup👉 Tournoi de Los Cabos déplacé de juillet à février👉 5 Masters 1000 sur 12 jours (Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Shanghai)👉 Jeux Olympiques pic.twitter.com/ojSZKBSzIT — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 22, 2023

Un été très mouvementé

Pour l'année 2024, il faut bien accueillir pendant l'été le tournoi olympique, qui se déroulera à Roland-Garros. Le tournoi se déroulera du 27 juillet au 4 août, en même temps que l'ATP 500 de Washington. Mais les meilleurs mondiaux devront même enchaîner puisque les Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati auront lieu juste après le tournoi olympique. On imagine déjà qu'il y aura un paquet d'absents...

Grand retour de la saison asiatique

Si plusieurs tournois asiatiques sont déjà revenus dans le calendrier en 2022, l'année 2024 promet d'être totalement complète ! Les tournois de Pékin et de Tokyo, deux ATP 500, auront lieu la même semaine juste avant le Masters 1000 de Shanghai, comme ce fut le cas avant la période de Covid. Enfin, si le Masters de fin d'année restera à Turin, le lieu du tournoi NextGen n'a pas encore été décidé, comme les phases finales de la Coupe Davis.