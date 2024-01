Tennis : Alerte pour Djokovic, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gêné au bras droit, Novak Djokovic a essuyé sa première défaite de la saison. Dans la nuit de mardi à mercredi, le joueur serbe s'est incliné face à l'Australien Alex de Minaur en deux petits sets (6/4 6/4). A l'approche de l'Open d'Australie, l'inquiétude grandit, mais le numéro un mondial ne se montrait pas particulièrement inquiet en conférence de presse.

Tout était parfait pour Novak Djokovic. Le joueur serbe avait remporté ses deux premiers matches à l'United Cup face à Zhizhen Zhang et Jiri Lehecka. Mais face au Tchèque, le numéro un mondial avait ressenti une gêne au poignet. Une blessure qui s'est « aggravée » lors de la rencontre face à Alex de Minaur (défaite 6/4 64). Présent en conférence de presse, Djokovic en a dit plus sur ses douleurs au bras droit.

« Ma blessure au poignet a eu un certain impact »

« Félicitations à Alex. Il méritait de gagner, mais c'était un de ces jours où je ne me sentais pas au mieux de ma forme. Ma blessure au poignet a eu un certain impact, en particulier en coup droit et au service. Encore une fois, je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur le sujet » a confié le Serbe. Evidemment à quelques jours de l'Open d'Australie, l'inquiétude est grande, mais Djokovic refuse de se montrer alarmiste.

Cap sur l'Open d'Australie