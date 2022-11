XV de France : Lâché après la Coupe du monde, Galthié reçoit une bonne nouvelle

Axel Cornic

Alors que Bernard Laporte a annoncé sa prolongation jusqu’en 2028, Fabien Galthié va voir son staff le quitter après la Coupe du monde. Laurent Labit et Karim Ghezal vont en effet rejoindre le Stade Français, tandis que le flou entoure toujours Thibault Giroud. A l'inverse, William Servat et Shaun Edwards devraient être là au moins jusqu’en 2027.

Après une décennie très compliquée, le rugby français est revenu au premier plan avec une génération dorée, menée par un Antoine Dupont sacré meilleur joueur du monde 2021. Une renaissance guidée par Fabien Galthié, qui semble être l’homme de main de Bernard Laporte, réélu président de la Fédération française de rugby en 2020.

« À Fabien de constituer son staff pour la période après la Coupe du monde 2023 »

Ainsi, après le Grand Chelem glané au printemps dernier, la question e l’avenir s’est rapidement posée et Bernard Laporte a lâché une petite bombe concernant Galthié. « C’est une évidence de le garder au vu des résultats. Il a tout changé, il faut dire les choses comme elles sont » a lancé le président de la FFR. « Ce sera jusqu’en 2028. À Fabien de constituer son staff pour la période après la Coupe du monde 2023 ».

Labit et Ghezal quitteront le staff après la Coupe du monde

Et justement, la question du staff pourrait poser problème ! Car il est déjà certain que Fabien Galthié va perdre deux pièces importantes après la Coupe du monde 2023, avec Karim Ghezal et Laurent Labit, respectivement entraineur de la touche et des arrières qui vont filer au Stade Français. Un coup dur pour Galthié, qui a souvent expliqué vouloir continuer avec la même équipe.

Ibañez va rester !