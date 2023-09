XV de France - Dupont : «Il avait un peu honte…» Sa mère fait une confidence 

Thibault Morlain

Aujourd’hui star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est issu du monde agricole. En effet, ses parents sont agriculteurs et durant se jeunesse, il a fréquenté un lycée consacré aux métiers liés à l'économie rurale. Pour autant, Dupont n’a jamais été attiré par l’agriculture au point d’ailleurs de ne jamais mentionner la profession de son père et même la changer.

A 26 ans, Antoine Dupont est depuis quelques années maintenant le visage du rugby français. Excellent avec le Stade Toulousain et le XV de France, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde a les caméras braquées sur lui. Dupont en a fait du chemin depuis sa jeunesse, lui qui a baigné dans le monde agricole durant ses jeunes années, sans pour autant avoir un lien très fort avec ce monde là…

« Je ne mettais pas agriculteur »

Dans le documentaire Premières danses diffusé sur France 2 , Antoine Dupont est revenu sur son lien avec le monde agricole. Le capitaine du XV de France a alors raconté : « Si mon père était éleveur, je n'avais pas d'attrait pour le monde agricole. Il y avait un tracteur passait derrière, la moitié de la classe se retournait pour savoir quel modèle c’était. Et moi je disais « Mais qu'est-ce qu'ils font ? ». (…) Il y avait toujours ce truc, pas honteux mais... Je me souviens que quand j’étais petit, quand je mettais le métier des parents, pour mon père je mettais toujours hôtelier ou restaurateur. Je ne mettais pas agriculteur ».

« Peut-être qu'il avait un peu honte de dire agriculteur »