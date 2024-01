XV de France - 6 Nations : Critiqué, il annonce du lourd

La rédaction

Après l'élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de Fabien Galthié ont été la cible de critiques. C'est le cas notamment de la paire au centre Danty-Fickou. Mais les deux hommes ont toujours la confiance de leur sélectionneur, eux qui sont pressentis pour être titularisés face à l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 nations ce vendredi. En tout cas, le centre rochelais s'est montré revanchard, indiquant être totalement prêt.

L'heure est venue de remettre la marche en avant pour le XV de France. Ce vendredi soir (21h), les hommes de Fabien Galthié entameront le Tournoi des 6 nations par un choc au sommet face à l'Irlande au Stade Vélodrome de Marseille. Pour cette échéance cruciale, le sélectionneur de l'équipe de France devrait reconduire une grande partie des joueurs meurtris par la frustrante défaite contre l'Afrique du sud (29-28) en quarts de finale de la Coupe du monde.

Danty-Fickou, une paire de centre critiquée

Parmi eux, on devrait notamment retrouver Jonathan Danty et Gaël Fickou. Indéboulonnables au centre, les deux hommes conservent toujours la confiance de Fabien Galthié. Pourtant, les deux compères du XV de France ont essuyé quelques critiques après le Mondial, mais également lors de leurs retours respectifs en club. Avant de se dresser face à l'ogre irlandais, Jonathan Danty a tenu à rassurer tout le monde, envoyant un message fort.

«On sera en tout cas au rendez-vous vendredi»