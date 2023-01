Surprises pour le XV de France au Tournoi des 6 Nations ?

Axel Cornic

Le Tournois des 6 Nations 2023 approche à grand pas, puisque le XV de France débutera sa compétitions dans tout juste un mois à Rome, face à l’Italie. Un rendez-vous très important puisque le XV de France va devoir confirmer après son Grand Chelem, mais surtout marquer son territoire avant la Coupe du monde de l’automne prochain. L’occasion pour Fabien Galthié de tester des nouveaux joueurs ?

Cette année 2023 s’annonce très chargée pour le XV de France. Après avoir retrouvé les sommets de la planète rugby, les Bleus ont dans le viseur la Coupe du monde, qui se tiendra en France en octobre prochain et qui pourrait bien leur offrir le premier titre de leur histoire. Mais avant ça, il faudra disputer le traditionnel Tournoi des 6 Nations.

XV de France : Le Tournoi 2023 approche, terrible nouvelle pour Galtier https://t.co/B2aZNX14zi pic.twitter.com/n2cBRKNF6V — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Les ovnis de Fabien Galthié

Souvent, avant des grandes compétitions moniales des joueurs réussissent à faire leur trou. D’ailleurs, Galthié un nom pour ça, puisque déjà en septembre 2021 il parlait sur Canal + de « ovni », citant l’exemple de Mohamed Haouas, Gabin Villère ou encore Melvyn Jaminet, tous des surprises qui ont fini par s’installer dans l’équipe type.

Le Top 14 regorge de jeunes talents

Qui seront les prochains ? Si l’on s’en tient à l’égtat actuel des choses, c’est surtout derrière que l’on pourrait voir un nouveau visage apparaître, notamment à cause des problèmes physiques de Villère et de Jonathan Danty. On peut ainsi citer des jeunes joueurs Tani Vili de l’UBB, Pierre-Louis Barassi de Toulouse, Ethan Dumortier du LOU ou encore Emilien Gailleton, grande révélation du début de saison avec la Section Paloise.

Un retour des anciens ?