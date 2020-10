Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou revient sur la victoire face au Pays de Galles !

Publié le 25 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 25 octobre 2020 à 13h42

Pour son retour, le XV de France a livré une excellente copie face au Pays de Galles au Stade de France (38-21). Gaël Fickou est revenu sur une rencontre qui a tout de même démontré des imperfections.

Le XV de France a fêté son retour par un feu d’artifice ! Pris à la gorge d’emblée par des Gallois déterminés et menés 0-10, les hommes de Fabien Galthié ont vite redressé la barre. À l’arrivée, les Bleus se sont imposés 38-21, inscrivant cinq essais, par Cyril Baille, Charles Ollivon, Teddy Thomas, et Antoine Dupont à deux reprises. Ce dernier a d’ailleurs été encensé par son sélectionneur, forcément heureux de la performance de ses protégés, même si la copie reste perfectible. Dans les colonnes de Rugbyrama , Gaël Fickou a dressé le bilan de la rencontre, ciblant les points à rectifier avant la réception de l’Irlande.

« On a montré énormément de caractère »