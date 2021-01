Rugby

Rugby - XV de France : Fickou regrette le départ de Vakatawa

Publié le 28 janvier 2021 à 18h35 par B.C.

Gaël Fickou s’est exprimé sur l’absence pour le Tournoi de Virimi Vakatawa, son compère au centre avec le XV de France.

C’est un gros coup dur pour Fabien Galthié. Pour le Tournoi des 6 Nations 2021, le sélectionneur du XV de France va devoir faire à moins de deux véritables piliers de l’équipe. Le premier est Romain Ntamack, victime d’une double fracture de la mâchoire, mais qui pourrait toutefois revenir dans la compétition pour le troisième match face à l’Écosse. Celui qui devrait toutefois rater tout le Tournoi est Virimi Vakatawa. Le trois-quarts centre international du Racing 92 est en effet touché au genou gauche et ne devrait revenir qu’autour du 10 mars prochain.

« Ça va être un gros manque car c’est un peu notre facteur X »