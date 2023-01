Il se blesse avant la Coupe du monde, une terrible nouvelle tombe

Axel Cornic

Victime d’une lésion au ligament croisé postérieur du genou droit, Jonathan Danty va manquer le Tournoi des 6 Nations 2023. Son absence est en effet estimée entre deux et trois mois… mais elle pourrait bien être beaucoup plus longue, avec une fin de saison pure et simple pour le trois-quart centre international.

C’est un véritable coup dur. Sorti un peu après l’heure de jeu lors de la rencontre entre le Stade Rochelais et Perpignan programmée pour la 14e journée du Top 14, Jonathan Danty souffre d’une lésion au ligament croisé postérieur du genou droit. Absent entre deux et trois mois, il est forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations et même très incertain pour toute la compétition.

XV de France : Un joueur écarté insulte le sélectionneur https://t.co/C3y9qHF18t pic.twitter.com/JLDKRPE9jJ — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Saison terminée pour Danty ?

Et si c’était plus grave finalement ? D’après les informations de RMC Sport , l’état du genou de Danty ne rassurerait pas vraiment La Rochelle. Un gros œdème empêcherait en effet des examens approfondis, notamment concernant le ligament croisé antérieur. Or, si ce dernier est touché le trois-quart centre devra obligatoire passer par une opération, ce qui rallongerait sa convalescence à six mois minimum.

Mauvaise nouvelle en vue de la Coupe du monde