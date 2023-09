Coupe du monde de rugby : Quiz sur les stars du XV de France

Florian Barré

Alors que le XV de France se repose avant d’affronter l’Italie le 6 octobre prochain, la pression monte peu à peu en vue d’un potentiel quart de finale contre l’Afrique du Sud. Les Springboks ont chuté de peu samedi soir face aux Irlandais (13-8) et se rapproche bel et bien d’un affrontement face aux hommes de Fabien Galthié. En attendant, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur les stars actuelles des Bleus, via de nombreuses anecdotes croustillantes.

On le savait, en quarts de finale du Mondial, les deux équipes qualifiées dans la Poule A allaient retrouver les deux équipes qualifiées de la Poule B, avec le croisement suivant : le 1er de la Poule A affrontera le 2e de la Poule B et, inversement, le 1er de la Poule B retrouvera le 2e de la Poule A. Ces places sont désormais quasiment attribuées : la France, vainqueur de la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture, a de très fortes chances de finir en tête de sa poule… Et donc de retrouver l’Afrique du Sud, battue par l’Irlande et probable deuxième de son groupe, en quarts de finale.



Les autres quart de finalistes probables

Dans un pareil scénario, de l’autre côté du tableau, l’Irlande se dirige donc vers la première place de sa poule. Les Irlandais devraient affronter la Nouvelle-Zélande en quarts de finale, pour un choc monumental entre le dernier vainqueur des 6 Nations et les All Blacks. À noter que les deux autres quarts de finale de la Coupe du monde 2023 restent beaucoup plus incertains, l’Angleterre est qualifiée, mais contre qui ? Le pays de Galles, l’Australie et les Fidji sont à la lutte. Et l’Argentine et le Japon devraient se disputer le dernier billet qualificatif.