6 Nations : Le XV de France a déchanté, les raisons dévoilées

Pierrick Levallet

Après sa victoire contre l'Italie pour son entrée en lice, le XV de France a buté sur l'Irlande dès son deuxième match dans ce Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont été surclassés par le XV du Trèfle. Laurent Labit a d'ailleurs expliqué les raisons de la déroute des Français en Irlande le 11 février dernier.

Après avoir entamé le Tournoi des 6 Nations sur une victoire, difficilement acquise contre l’Italie le 5 février dernier (24-29), le XV de France a chuté contre l’Irlande (32-19). Les hommes de Fabien Galthié n’ont rien pu faire face au XV du Trèfle, trop fort pour eux. Les Français pointent ainsi à la quatrième place de cette édition du Tournoi des 6 Nations, avec cinq points de retard sur l’Irlande et l’Ecosse. Alors que le XV de France s’apprête à recevoir celui du chardon (ce dimanche), Laurent Labit s’est expliqué sur les difficultés des tricolores le 11 février dernier.

C'est inattendu pour la star du XV de France, il rejoint Mbappé https://t.co/myha9nGQhD pic.twitter.com/ol6N1lTNQ6 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

«On a laissé un peu trop d’énergie en essayant de tenir le ballon»

« Les errements contre l’Irlande ? On savait que ce serait difficile. Nos joueurs étaient dans de très bonnes dispositions. Mais en première période, on a laissé un peu trop d’énergie en essayant de tenir le ballon en infériorité numérique. Dans ce genre de match, on sait qu’on peut le payer » a d’abord expliqué celui qui est en charge de l’attaque du XV de France dans un entretien accordé à Sud Ouest .

«On a pris beaucoup plus de risques que les Irlandais»