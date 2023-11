XV de France : Un litige éclate, un pactole est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau patron de Montpellier, Bernard Laporte pourrait coûter cher à la Fédération française de football. Alors président de l'instance, il aurait donné son accord à la Fédération australienne pour lui verser près de 602 000 €. Une somme que continue à réclamé les Wallabies. Des négociations sont en cours pour tenter de régler ce litige.

Le 27 août dernier, le XV de France battait l'Australie (41-17) lors d'un test-match. Justement, cette rencontre fait l'objet d'un litige entre la FFR et la Fédération australienne, qui réclamerait près de 602 000€. Les Wallabies s'appuient sur la parole de Bernard Laporte, président de la FFR au moment de négocier ce match. Mais comme l'a annoncé successeur Florian Grill, il n'existe aucune trace écrite de cet accord.

Rugby : Le terrible constat de Laporte pour son retour https://t.co/rePDaYOqej pic.twitter.com/CcQPsvjFyj — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« Il n'y a aucune trace écrite »

« Selon les dires de la Fédération australienne, il existerait non pas un contrat mais une promesse orale. Or, il n'y a aucune trace écrite. Les dirigeants australiens assurent qu'ils ont reçu la promesse de se voir restituer une somme de l'ordre d'un million d'euros. J'ai demandé aussitôt si cela avait été budgété. Réponse : non. L'ancien trésorier Alexandre Martinez reconnaît que des discussions ont eu lieu, pas qu'une promesse avait été scellée » avait déclaré en août dernier le nouveau président de la FFR.

Les négociations se poursuivent